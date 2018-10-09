В Приамурье введен режим ЧС регионального значения после обрушения моста
Администрация Амурской области на своем сайте сообщила о введении режима ЧС регионального значения после частичного обрушения моста на полотно Транссиба в городе Свободный.
«Вводим режим ЧС, выделяем средства из резервного фонда, в том числе рассматриваем вопрос создания альтернативного транспортного сообщения», — заявил губернатор Приамуья Василий Орлов.
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Орлов также подчеркнул, что путепровод был «практически единственным» рабочим сообщением с расположенной за железной дорогой частью города, где проживает около десяти тысяч человек и расположена городская больница. По его словам, альтернативная дорога находится «в ужасном состоянии».