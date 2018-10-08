На северо-востоке Москвы произошел пожар в здании автосервиса

В Москве в районе Ярославский произошел пожар в здании автосервиса, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По адресу: ул. Красная Сосна в двухэтажном здании автосервиса произошел пожар в одном из помещений на первом этаже. Площадь возгорания составила 20 кв. м», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе управления МЧС по Москве подтвердили факт пожара по указанному адресу и добавили, что возгорание ликвидировано.

Информация о пострадавших не поступала.