Под Саратовом столкнулись автобус и два автомобиля

На трассе Р-22 в Саратовском районе Саратовской области произошло столкновение автобуса и двух легковых автомобилей, в результате которого один человек погиб и еще трое пострадали, сообщили в региональной службе спасения, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, произошло столкновение двух легковых автомобилей и автобуса, в результате один человек погиб, трое пострадали», — рассказали в службе спасения.

Отмечается, что ДТП произошло около 19.00 мск, пассажиры автобуса не пострадали.