В Москве ввели план «перехват» после ДТП с автомобилем с «блатными» номерами

В Басманном районе Москвы автомобиль сбил человека и скрылся с места ДТП, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На ул. Радио водитель Mercedes с «блатными» номерами сбил человека и уехал с места аварии. Машина, по предварительным данным, из Забайкальского края», — рассказал источник.

Для розыска водителя в Москвы был введен план «Перехват». Представители ГИБДД Главного управления МВД по городу подтвердили, что авария произошла в районе дома 24 на улице Радио около 18.00, в результате ДТП пострадала женщина.