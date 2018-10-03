На МКАД ограничили движение транспорта из-за перевернувшегося автокрана

В столичном управлении ГИБДД проинформировали о ДТП с участием автокрана на МКАД. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что инцидент произошел в Южном округе.

«На 19 км внутренней стороны МКАД при перегрузке железобетонных изделий опрокинулся автокран», — рассказали в ведомстве.

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Как уточняется, в результате произошедшего никто не пострадал, но на месте происшествия ограничено транспортное движение.

Ранее в ГИБДД проинформировали о ДТП с участием пяти транспортных средств, в том числе и маршрутки.