В Подмосковье маршрутка столкнулась с легковым автомобилем

При столкновении маршрутного такси и легкового автомобиля в городском округе Люберцы пострадали два человека. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.

По данным МВД, инцидент произошел на 3 км Егорьевского шоссе. Отмечается, что в ДТП приняли участие маршрутное такси и автомобиль Nissan.

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«В результате ДТП пострадали два человека, они госпитализированы», — отметили в пресс-службе.

В управлении МЧС по региону добавили, что спасатели приняли участие в ликвидации последствий аварии.

«В результате ДТП движение затруднено, разлива топлива нет» — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье перевернулся автобус.