В Хабаровске произошло ДТП с тремя автобусами, есть пострадавшие

В Хабаровске столкнулись три маршрутных автобуса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

ДТП произошло в результате того, что водитель одного из автобусов, перестраиваясь на другую полосу, не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся с другой маршруткой.

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«После столкновения автобус маршрута №85, продолжая неконтролируемое движение, совершил столкновение с автобусом маршрута №10. Водитель автобуса №10 осуществлял посадку пассажиров на остановке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии пострадали пять человек, в том числе две несовершеннолетние девушки.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения бензовоза с автобусом в ХМАО пострадали шесть человек.