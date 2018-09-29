На место ДТП с фурой в Новой Москве вылетели два вертолета

На пересечении Боровского и Киевского шоссе произошла авария, для эвакуации пострадавших отправлены два вертолета, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу московского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По предварительным данным столичного управления ГИБДД, в ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок. На место аварии вылетели два санитарных вертолета Московского авиационного центра.

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«Легковой автомобиль столкнулся с фурой, пострадали женщина и ребенок. Один экипаж вертолета эвакуировал с места аварии пострадавшую женщину в лечебное учреждение Москвы. Второй ждет, пока врачи реанимируют малыша четырех лет для доставки его в больницу», — рассказали в пресс-службе.

Также сообщается, что на месте аварии затруднено движение транспорта.

Ранее стало известно, что в Подмосковье перевернулся автобус.