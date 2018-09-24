В Крыму в ДТП с автобусом погибли пять человек
В Крыму в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
По данным агентства, авария произошла на автодороге в районе села Каштановка в Первомайском районе Крыма.
Реклама
Как отмечается, точное число пострадавших пока неизвестно.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Москве произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков.
Как отмечалось, на 37 км МКАД столкнулись два грузовика.