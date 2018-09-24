В Крыму в ДТП с автобусом погибли пять человек

В Крыму в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным агентства, авария произошла на автодороге в районе села Каштановка в Первомайском районе Крыма.

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Как отмечается, точное число пострадавших пока неизвестно.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков.

Как отмечалось, на 37 км МКАД столкнулись два грузовика.