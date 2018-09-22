Автобус со школьниками перевернулся в Турции

В провинции Коджаэли, расположенной на северо-западе Турции, произошло крупное ДТП с автобусом, который перевозил школьников, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

Сообщается, что автобус перевозил школьников из города Аксарай в Стамбул, где они должны были посмотреть авиашоу. Во время движения по трассе автобус съехал с нее и перевернулся. В результате произошедшего пострадали 17 человек и двое погибли — преподаватель и один из учащихся.

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Пострадавшие в результате ДТП были доставлены в больницы. Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию произошедшего. По предварительным данным, причиной аварии стала лопнувшая шина автобуса.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Турции погибли шесть человек, более 40 пострадали.