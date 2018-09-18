При столкновении автобусов под Воронежем погибли трое, 18 пострадали
Три человека погибли, 18 получили ранения при столкновении двух автобусов в Воронежской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД.
«По предварительным данным, три человека погибли, восемнадцать получили телесные повреждения разной степени тяжести. На месте работают сотрудники ГИБДД», — сказали в ведомстве.
На 525 километре федеральной автодороги М-4 «Дон», возле поворота на Новую Усмань столкнулись два автобуса.
Ранее представитель экстренных служб региона заявил о 39 пострадавших.
Накануне в украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям проинформировали о ДТП, в котором пострадали 20 человек и погиб один.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 17 сентября на автодороге Львов-Рава-Русская. Там столкнулись автобус, перевозивший 52 человека, и легковой автомобиль.