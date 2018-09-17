Сотрудников ГИБДД лишили права снимать номера с машин

Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий представителям ГИБДД снимать с транспортных средств номера. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, сотрудников ГИБДД лишили права снимать с машин номера в случае запрета использовать автомобилей из-за нарушений. При этом ведомство по-прежнему может запрещать эксплуатацию транспортных средств, пока не будут устранены причины, по которым был наложен соответствующий запрет.

Ранее сообщалось, что ГИБДД приравняла к пешеходам участников дорожного движения, использующих современные индивидуальные средства передвижения, в частности электросамокаты, гироскутеры и моноколеса.