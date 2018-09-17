Во Львовской области после ДТП с автобусом госпитализировали 20 человек

В украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям проинформировали о ДТП, в котором пострадали 20 человек и погиб один. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 17 сентября на автодороге Львов-Рава-Русская. Там столкнулись автобус, перевозивший 52 человека, и легковой автомобиль.

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Согласно данным ведомства, в результате произошедшего скончался водитель, находившийся за рулем легкового автомобиля, 20 человек были доставлены в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на Кубани были госпитализированы 22 человека. Водитель автобуса Neoplan, следовавшего из Анапы в Ярославль, не справился с управлением и съехал в лесополосу.