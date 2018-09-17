В ДТП на Кубани пострадали более 20 человек

В результате ДТП на Кубани были госпитализированы 22 человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным полиции, авария произошла около 22.30 на 47-м километре трассы Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская. Водитель автобуса Neoplan, следовавшего из Анапы в Ярославль, не справился с управлением и съехал в лесополосу.

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«В настоящее время 22 человека доставлены в медицинское учреждение на осмотр. Всего в автобусе находилось около 40 человек», — сообщили в ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная в Краснодарском крае погибли пять человек.