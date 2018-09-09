Сбивший пешеходов на юге Москвы водитель был трезв

Официальный представитель управления ГИБДД по Москве сообщил, что водитель из Киргизии, который въехал в группу пешеходов после конфликта в кафе на юге столицы, был трезв, передает РИА «Новости».

«По результату медицинского освидетельствования, водитель автомобиля был трезв», — заявили в ГИБДД.

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Точное число пострадавших до сих пор остается неизвестным, сотрудники правоохранительных органов получают информацию из больниц о количестве госпитализированных.

Ранее сообщалось, что в результате наезда легкового автомобиля на пешеходов в столице десять человек были госпитализированы.