Премьер Абхазии погиб в ДТП

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Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

По данным агентства, авария произошла в Абхазии в районе поста Мюссер.

Как отмечается, в результате ДТП больше никто не пострадал.

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По предварительным данным, Гагулия скончался в больнице.

Геннадий Гагулия был назначен премьер-министром Абхазии 24 апреля 2018 года. Он также занимал пост председателя Совета министров страны в 1995—1997 и 2002—2003 годах. При этом в 2003-2004 годах Гагулия был руководителем Администрации президента Абхазии.