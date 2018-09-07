СК возбудил дело из-за гибели под Липецком в ДТП с гаишником пяти иностранцев

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором в четверг погибли пять граждан Узбекистана. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели в аварии пятерых человек в районе села Богородицкое на автодороге «Липецк-Чаплыгин» по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По данным следствия, вечером 6 сентября 2018 года на 28 километре автодороги «Липецк-Чаплыгин» произошло столкновение двух легковых автомобилей «Toyota RAV4» и «ВАЗ 2103». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и четверо пассажиров отечественного автомобиля скончались на месте происшествия. Все они уроженцы республики Узбекистан. Владелец иномарки в тяжелом состоянии госпитализирован в районную больницу», - говорится в сообщении.

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По данным СМИ, за рулем иномарки находился 46-летний майор ГИБДД России.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства ДТП, в том числе и причину аварии. Назначен ряд судебных экспертиз.