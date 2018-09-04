В «ЕР» прокомментировали штраф спикеру гордумы Тюмени за ДТП с двумя погибшими

В «Единой России» считают, что решение суда о прекращении дела в отношении спикера гордумы Тюмени Дмитрия Еремеева не является поводом для его исключения из партии. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила начальник пресс-службы регионального отделения «Единой России» Тюменской области Виктория Герасимюк.

Еремеев был обвинение по ч.5 ст. 264 УК России, за гибель в ДТП двух человек ему грозило до семи лет колонии, но суд в понедельник по ходатайству обвинения принял решение закрыть дело и назначил спикеру судебный штраф в 200 тысяч рублей. Судимости парламентарий избежал.

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«По уставу партии мы должны приостановить членство в партии, когда есть судимость. Вчера был суд и, получается, по всем тем документам, которые у нас есть в распоряжении, нет обвинительного приговора. Поэтому пока мы разбираемся в этой ситуации, и нет однозначного ответа, что мы будем делать с членством Дмитрий Еремеева. История получается более облегчённая, он не идёт на ближайшие выборы в городскую думу», - заявила Герасимюк.

Подробнее о неожиданном исходе дела видного тюменского единоросса читайте в материале «Газеты.Ru».