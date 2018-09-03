В Испании в ДТП с автобусом погибли не менее пяти человек

В результате аварии с автобусом на севере Испании погибли не менее пяти человек, еще почти три десятка пострадали. Об этом пишет испанская газета Razon со ссылкой на источники в Гражданской гвардии и национальной полиции Испании.

Сообщается, что городе Авилес на севере Испании в 13.40 по местному времени (14.40 мск) автобус, следовавший по маршруту Кудильеро-Авилес-Хихон, врезался в бетонную опору пешеходного моста.

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В результате аварии пострадали 27 человек, некоторых из них доставляли в больницу на вертолете. Подчеркивается, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что в Египте в ДТП с автобусом пострадали 25 человек.