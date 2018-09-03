В Москве после обстрела двух человек объявлен план «Перехват»

В Москве на Варшавском шоссе было совершено разбойное нападение на двух человек, подозреваемых разыскивает полиция, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, в районе Варшавского шоссе произошла перестрелка между двумя группами людей, после нападения участники конфликта скрылись с места происшествия.

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«По предварительным данным, несколько злоумышленников выстрелили из неустановленного оружия в сторону двух мужчин во время передачи крупной суммы денег. После этого подозреваемые отняли деньги и скрылись на легковых автомобилях», — сказали в столичном главке МВД.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пострадавших доставили в больницу, информации об их состоянии нет.

Как отмечается, для поимки участников перестрелки в городе объявлен план «Перехват».

Ранее сообщалось, что после стрельбы в московском автосалоне был введен план «Перехват».