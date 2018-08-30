На МКАД группа грабителей отняла у молодых безработных 5 млн рублей

Группа вооруженных налетчиков на МКАД напали на автомобиль и отобрали у пассажира автомобиля более 5 млн руб. Об это агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В ведомстве сообщили, что 29 августа в службу «02» с заявлением о разбойном нападении обратился водитель - неработающий гражданин 1986 г. рождения. «Оперативники выяснили, что на 6-м км внутренней стороны МКАД четверо неизвестных в масках на автомобиле Hyundai перегородили дорогу автомобилю Kia заявителя, после чего вышли из своего транспортного средства, молотком разбили заднее правое стекло Kia и, угрожая похожим на пистолет предметом, похитили у неработающего пассажира 1999 г. рождения сумку, в которой находились 5,1 млн руб.», - сообщили в пресс-службе. Получив деньги, неизвестные скрылись на своей машине.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере. Для розыска автомобиля полицейские вводили план «Перехват».