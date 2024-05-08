Подполковник ЛНР раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Луганск

Вооруженные силы Украины применяли не только ракеты, но и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) при ночном обстреле Луганска, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Марочко, украинская армия нанесла удар по Луганску из района Славянска. Использовались ракеты с дальностью не менее 140 километров, отметил эксперт.

«Удар был комбинированным и массированным, зафиксировано 4 пуска ракет, также использовались БПЛА», — сообщил Марочко.

Российские системы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей, добавил подполковник.

ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске вечером, 7 мая, в результате чего пострадали пять человек, заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Украинские военные использовали американские ракеты ATACMS. Это второй случай атаки на Луганск за последний месяц, до этого город подвергался ракетному обстрелу в мае 2023 года.

Ранее в Германии рассказали об уязвимости ракет ATACMS.