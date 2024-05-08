Стало известно, сколько Китай готов закупить российской свинины

Китай оформил поставку 143 партий российской свиноводческой продукции объемом 3,49 тыс. тонн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

В частности, КНР импортирует 80 партий свинины на 2,15 тыс. тонн и 63 партии субпродуктов на 1,33 тыс. тонн.

Первая партия свинины из России уже поступила на китайский рынок. В начале марта «Мираторг» отправил 27 тонн мяса, в апреле стало известно, что товар прибыл в КНР. Как отметили в Россельхознадзоре, проблем с первой поставкой не было.

Москва и Пекин несколько лет обсуждали вопрос поставок российской свинины на рынок Китая. Осенью 2203 года регуляторы КНР сняли ограничения по африканской чуме свиней, которые действовали в отношении РФ с 2008 года. С 28 февраля текущего года начало действовать разрешение на экспорт этого мяса в Китай.

До этого стали известны главные поставщики мяса в Россию. В лидерах оказалась Белоруссия и Бразилия.

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