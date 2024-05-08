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Андрей Губин рассказал о своих идеалах женской красоты: «Стоишь, разглядываешь»

Певец Андрей Губин заявил, что ему нравится Мэрилин Монро и солистки «Рефлекса»

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1tv.ru

Певец Андрей Губин в разговоре с kp.ru признался, что считает актрису Мэрилин Монро одним из стандартов женской красоты.

«Иногда смотришь на девушку, понимаешь: «Вот она — словно Мэрилин Монро, но современный вариант». Или встречаешь блондинку, видишь в ней черты солистки группы «Рефлекс», но в сочетании с каким-то своим неповторимым обаянием. Причем я восхищаюсь красотой девушек без какой-либо пошлости», — заверил Губин.

Он назвал себя адекватным человеком, который умеет держать себя в руках при виде красивой девушки. Губин также сравнил любование женской внешностью с походом в художественную галерею, где можно с таким же упоением созерцать произведения искусства: «Стоишь, разглядываешь». Артист признался, что практически не пользуется телефоном, а мессенджеров у него и вовсе нет. Тем не менее, по словам Губина, сейчас он состоит в романтических отношениях с девушкой.

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