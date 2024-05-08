Toyota Motor установила новый рекорд в истории Японии

Toyota Motor стала первой в истории Японии компанией, чья годовая операционная прибыль превысила отметку в 5 трлн иен, пишет Kyodo News.

По итогам 2023 финансового года (завершился в марте 2024-го) показатель составил 5,35 трлн иен, что почти в два раза больше прошлогоднего значения. Чистая прибыль за период также выросла вдвое, до рекордных 4,94 трлн иен при самом высоком за всю историю компании объеме продаж в 45,1 трлн иен (+21,4% год к году).

Продажи автомобилей концерна, включая продукцию его «дочек» Daihatsu Motor и Hino Motors, за год выросли на 5% на фоне популярности гибридных авто и составили 11,09 млн единиц.

В текущем финансовом году Toyota Motor прогнозирует снижение чистой прибыли на 27,8%, до 3,57 трлн иен. При этом компания ожидает рост продаж на 2%, до 46 трлн иен.

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