Дилеры рассказали, какие автомобили на российском рынке заменит «Москвич 8»

Новый кроссовер «Москвич 8» заменит на российском рынке аналогичные корейские модели. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

«Москвич 8» станет российским аналогом моделей Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, которые официально больше не поставляются в нашу страну. Конкурентами автомобиля можно назвать Chery Tiggo 8 и Geely Okavango», — сказал Житнухин.

«Москвич 8» представляет собой семиместный кроссовер длиной 4 824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой и просторный салон. Внутри кроссовера — бензиновый двигатель GDI на 174 л.с. и 7-ступенчатый «робот».

Автомобиль также оснастили цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой для телефона, системой камер кругового обзора и многим другим.

По словам главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, начальная версия семиместного кроссовера «Москвич 8» будет стоить 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что у дилеров появились кроссоверы Forthing T5 Evo российской сборки.