Минэнерго не видит риска роста цен на топливо

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что министерство не ожидает роста цен на бензин и дизельное топливо после повышения акцизов. Об этом сообщает RNS.

«Нет, мы рисков не видим, потому что в рамках налогового манёвра все необходимые механизмы приняты», — сказал Новак.

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Акцизы на бензин и дизельное топливо с 1 января 2019 года повысятся до 11,892 тыс. руб. и 8,258 тыс. руб. за тонну соответственно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что правительство располагает достаточным инструментарием для недопущения роста цен на топливо.

Он также отметил, что в случае необходимости глава государства Владимир Путин даст поручение избежать повышения цен.