В Ленинградской области пострадавший в ДТП провел четыре дня наедине с трупом

В управлении ГИБДД по Ленинградской области проинформировали, что выживший после ДТП пассажир четыре дня оставался в салоне с трупом водителя. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пострадавшего, ДТП произошло 22 августа около деревни Попово в Выборгском районе. При этом случайный прохожий обнаружил транспортное средство и сообщил о нем только 26 августа.

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«В автомобиле — труп водителя и раненый пассажир. Обоим на вид около 36 лет», — рассказал источник в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в ДТП попали три автомобиля из-за самопроизвольного разведения Володарского моста.