На Урале после ДТП трассу засыпало банными вениками

В Челябинской области в результате ДТП дорога оказалась засыпана банными вениками. Об этом сообщает «Первый областной».

Авария с участием двух автомобилей произошла во вторник в окрестностях Магнитогорска. Столкнулись внедорожник Toyota и небольшой грузопассажирский автомобиль, который перевозил партию веников для бани.

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На видеозаписи, сделанной очевидцами на месте столкновения видна иномарка от которой отлетел задний бампер и второй автомобиль, у которого сильно повреждена передняя часть.

«Ужас, я тоже видела, проехала минут 15 назад, скорая и полиция была», — сообщает очевидец происшествия.

Последствием ДТП стали разлетевшиеся по трассе банные веники. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося. На данный момент информации о пострадавших не поступало.