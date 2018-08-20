Во Франции автомобиль въехал в толпу людей

Во французском городе Камбре водитель автомобиля въехал в толпу посетителей ночного клуба, сообщает портал LCI.

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. По данным полиции, в результате столкновения пострадали семь человек, двое из них находятся в реанимации. Среди пострадавших был охранник клуба.

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Отмечается, что водитель был задержан. В момент наезда на людей он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в заграждение неподалеку от парламента Великобритании, в результате инцидента пострадали несколько пешеходов.