Свадебный кортеж попал в смертельное ДТП в Чувашии

Министерство внутренних дел России по Чувашской Республике сообщило, что в результате столкновения автомобиля свадебного кортежа с грузовиком погибла пассажирка автомобиля. Об этом сообщается на официальном сайте регионального ведомства.

Сообщается, что столкновение произошло рядом с деревней Мачамуши в Вурнарском районе. Один из автомобилей свадебного кортежа выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком, пытаясь совершить обгон.

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«Молодой человек с травмами был доставлен в больницу, девушка, сидевшая рядом с ним, скончалась на месте ДТП. Обстоятельства аварии выясняются», — говорится в тексте сообщения.

В ведомстве также отметили, что водитель легкового автомобиля не успел завершить маневр.