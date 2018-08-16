В Перми таксист Uber изнасиловал молодую пассажирку, но отвез ее домой бесплатно

В Перми возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 23-летней пассажирки 40-летним водителем такси Uber. Мужчина, ранее имевший проблемы с законом, помещен в СИЗО. Об этом сообщает телеканал «Рифей».

«Потерпевшая после ночной смены возвращалась домой. Вызвала по программе в своем сотовой телефоне Uber такси. По вызову приехал автомобиль джип серебристого цвета. Села в машину и назвала водителю адрес места, куда ее нужно доставить. По пути следования уснула. Проснулась, от того, что в отношении нее была применена физическая сила - удушение и совершены иные действия сексуального характера», - рассказал следователь СО по Мотовилихинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Артем Гура.

Реклама

После надругательства водитель потребовал у потерпевшей не сообщать о происшедшем в полицию. В обмен на молчание пообещал ее доставить бесплатно домой. Перепуганная девушка согласилась. Но оказавшись в безопасности, позвонила в полицию.

«Мужчина 40 лет представительской внешности. Солидный мужчина. Ничего не предполагало совершения преступления с его стороны. В настоящий момент подозреваемый по уголовному делу задержан. Ему предъявлено уже обвинение, в отношении него избрана мера преступления - заключение под стражу. В судебном заседании по избрании меры пресечения обвиняемый вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью. В настоящее время следствие продолжается», - рассказал Артем Гура.

Ранее задержанный уже отбывал срок за имущественные преступления.