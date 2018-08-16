В Москве изменится движение транспорта из-за фестиваля фейерверков

В московском управлении МВД проинформировали об изменении автомобильного движения на некоторых улицах города из-за фестиваля пиротехнического искусства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, фестиваль фейерверков будет проходить 18-19 августа в Братеевском каскадном парке.

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«В связи с проведением мероприятия вводятся ограничения в движении автотранспорта (кроме общественного транспорта) с 12.00 до 24.00 18 и 19 августа 2018 года», – говорится в заявлении.

Уточняется, что речь идет об ул. Борисовские Пруды от ул. Ключевая до Каширского шоссе в обоих направлениях, от Братеевского моста до ул. Донецкая в обоих направлениях, а также о Братеевском, Хордовом, Наташинском проездах и частичном ограничении движения автотранспорта по Батайскому проезду.

Ранее сообщалось, что в столице начали действовать временные ограничения движения транспорта на Автозаводской и Минской улицах.