Суд арестовал виновного в гибели семьи в ДТП активиста МГЕР

Активиста «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) Рената Булатова арестовали до 11 октября, сообщает РИА «Новости».

Булатов является предполагаемым виновником ДТП в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, в результате которой погибли четыре человека — семья с двумя детьми. Сам активист в ДТП не пострадал.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста на два месяца, по 11 октября 2018 года. Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке», — сказала судья.

Ранее сообщалось, что суд засекретил рассмотрение дела Булатова.