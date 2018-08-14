При крушении моста в Генуе пострадали около 12 автомобилей

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При крушении моста в Генуе пострадали около 12 транспортных средств, передает San Remo News.

Cообщается, что есть пострадавшие и, возможно, жертвы.

В настоящее время спасатели с собаками ищут людей под обломками.

Ранее сообщалось, что в итальянском городе Генуя произошло обрушение автомобильного моста автомагистрали A10.

Мост Моранди находился над рекой Полцевера, он был построен в 1960-х годах. Его длина составляет около километра, а высота — 90 метров.