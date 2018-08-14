При крушении моста в Генуе пострадали около 12 автомобилей
При крушении моста в Генуе пострадали около 12 транспортных средств, передает San Remo News.
Cообщается, что есть пострадавшие и, возможно, жертвы.
В настоящее время спасатели с собаками ищут людей под обломками.
Ранее сообщалось, что в итальянском городе Генуя произошло обрушение автомобильного моста автомагистрали A10.
Мост Моранди находился над рекой Полцевера, он был построен в 1960-х годах. Его длина составляет около километра, а высота — 90 метров.