Украина приостановила один из трех пунктов пропуска на границе с Крымом

В Крымском пограничном управлении ФСБ сообщили о приостановке Украиной работы одного из трех пунктов пропуска на границе с Крымом, передает РИА «Новости».

По словам представителей погрануправления, контрольный пост въезда-выезда Каланчак, который расположен напротив российского пункта пропуска Армянск, приостановил пропуск людей и транспортных средств.

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Отмечается, что из-за этого на выезде из России возникла очередь из более чем 50 автомобилей.

«Несмотря на провокационные действия украинской стороны, все пункты пропуска работают в штатном режиме, сотрудники МАПП «Армянск» предлагают ожидавшим в очередях проследовать в другие пункты пропуска, так как не известно, до которого часа украинская сторона будет сдерживать поток лиц и транспортных средств на данном направлении», — прокомментировали ситуацию в погрануправлении.

Сообщается также, что оформление лиц и транспортных лиц происходит по прибытию на въезде.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили отказаться от автобусного сообщения с Россией.