В Новосибирске автомобиль протаранил киоски, есть погибшие

В Октябрьском районе Новосибирска автомобиль врезался в торговые киоски, в результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщается на сайте управления МВД по области.

Инцидент произошел в 4.45 утра по местному времени (8.45 мск). Отмечается, что 23-летний водитель Mercedes-Benz совершил наезд на киоски по неустановленной причине.

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«По предварительной информации, в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены водитель автомобиля, его пассажир, и продавец одного из киосков», — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и личности пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске водитель сбил нескольких пешеходов на тротуаре.