Матвиенко назвала Крымский мост потрясающим сооружением

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала мост через Керченский пролив потрясающим инфраструктурным сооружением, передает РИА «Новости».

Матвиенко посетила историко-археологический заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе, где проходит фестиваль «Опера в Херсонесе».

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«Мы все счастливы, что появился керченский мост. Это просто потрясающее сооружение. Развивается инфраструктура, строятся дороги, но не только это. Обязательно сохранение и развитие культурного наследия этой прославленной исторической земли», — сказала она.

Ранее сообщалось, что строители завершают возведение опор железнодорожной части Крымского моста.

Строительство железной дороги через Керченский пролив должно завершиться в 2019 году.