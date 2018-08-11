В Подмосковье столкнулись шесть автомобилей и фура

На трассе А108 в Ступинском районе Подмосковья произошло столкновение шести легковых автомобилей и грузового автомобиля с полуприцепом, передает РИА «Новости».

«В районе Большого бетонного кольца на трассе А108 в Ступинском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля с полуприцепом и шестью легковыми автомобилями. В результате один человек погиб, ещё четверо получили ранения различной степени тяжести», — рассказали представители подмосковного главка МВД.

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В данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП, на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы.

Ранее сообщалось, что скорая помощь с пациентом попала в ДТП на западе Москвы в районе Раменки.