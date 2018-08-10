В Москве задержаны двое водителей, устроивших разборку с пистолетом после мелкого ДТП

В Москве полицейские доставили в отдел двух водителей, между которыми после мелкой аварии в районе Коптево произошел вооруженный конфликт. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«В 3-м Новомихалковском проезде, в районе д. 5, между двумя водителями из-за небольшого ДТП произошел конфликт, в ходе которого один угрожал другому предметом, похожим на пистолет. Обоих участников конфликта доставили в отдел полиции для разбирательства», - сказали в ведомстве.

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В ГИБДД Москвы информацию об инциденте подтвердили. «Водители доставлены в территориальный отдел полиции. По уточненным данным, один из участников конфликта угрожал другому предметом, конструктивно схожим с оружием», - отметили в пресс-службе.

Ранее источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что в 3-м Новомихалковском проезде произошло столкновение двух легковых машин. В столичном управлении ГИБДД сообщали, что в результате мелкого ДТП по указанному адресу никто не пострадал, применения огнестрельного оружия также не было.