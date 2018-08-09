СК: конвоиры не учли склонность «банды GTA» к побегу и насилию

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что командир конвоиров, охранявших участников «банды GTA», которые совершили попытку побега в здании Мособлсуда не учли категорию конвоируемых лиц и возможный характер их действий, передает РИА «Новости».

«При этом командир роты и его заместитель также не учли категорию конвоируемых лиц, возможный характер их действий, не следили за правильным использованием конвоями технических средств, не осуществляли контроль за организацией и несением службы», — сказала Петренко.

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Она отметила, что с учетом склонности подсудимых к насилию, побегу и нападению на охрану они должны были принять решение об усиленной охране конвоируемых.

Ранее сообщалось, что СК предъявил обвинение по делу о побеге участников «банды GTA» из Мособлсуда.

1 августа прошлого года члены «банды GTA» совершили попытку побега из Мособлсуда. Чтобы сбежать, бандиты раскачали кабину лифта, в котором их вез конвой, и напали на сопровождение, обезоружив их и взяв в заложники. Бандиты по одному врывались в зал заседания, но попадали под огонь.