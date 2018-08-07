На Сахалине двухлетний ребенок погиб в ДТП

В управлении МВД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в котором погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, инцидент произошел в 18.40 (10.40 мск) 6 августа во дворе дома № 112 на улице Карла Маркса в селе Красногорск.

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«31-летняя женщина на Toyota Ipsum совершила наезд на двухлетнего ребенка», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что ребенок потянулся за упавшим мячом и присел перед транспортным средством, из-за чего водитель его не заметила. В результате полученных травм ребенок умер. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что под Челябинском многодетная семья попала в ДТП.