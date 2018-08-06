Число пострадавших при взрыве грузовика в Болонье возросло до 67

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Число пострадавших в результате взрыва грузового автомобиля на трассе рядом с аэропортом итальянского города Болонья увеличилось до 67 человек. Об этом сообщает Rai News.

По данным телеканала, число погибших при взрыве также возросло до двух.

Как отмечается, в результате инцидента пострадали около 11 сотрудников полиции.

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При этом большинство пострадавших получили легкие ожоги, однако, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что при взрыве грузовика в Болонье один человек погиб и 55 пострадали.