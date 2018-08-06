На северо-востоке Москвы мотоциклист наехал на пешехода

В управлении ГИБДД по Москве проинформировали о ДТП, произошедшем на северо-востоке города. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, инцидент произошел на ул. Аргуновская около дома №6, где пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому наземному пешеходному переходу.

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«В результате ДТП мотоциклист и пешеход получили травмы и были госпитализированы», — говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в ДТП на трассе Краснодар-Кропоткин на Кубани при столкновении двух машин погибли четыре человека, еще один пострадал. По данным правоохранительных органов, столкновение ВАЗ-2115 и ВАЗ-2110 произошло в воскресенье, 5 августа, на территории Динского района.