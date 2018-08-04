Президент Молдавии предложил помощь семьям погибших в ДТП под Калугой

Президент Молдавии Игорь Додон принес глубокие соболезнования родным и близким погибших в аварии под Калугой. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«С горечью узнал о страшной автокатастрофе в России, в результате которой погибли шесть граждан Молдовы и еще несколько наших соотечественников получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы», — написал Додон.

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Также президент Молдавии пообещал предоставить необходимую помощь семьям погибших и заявил, что уже связался с этой целью с «российскими коллегами».

4 августа на трассе М-3 «Украина» произошло столкновение трех автомобилей: микроавтобуса Mercedes, легкового автомобиля Ford Focus и грузовика Foton, в результате которого погибли в том числе шесть иностранцев.

Ранее сообщалось, что общее число жертв ДТП под Калугой возросло до восьми.