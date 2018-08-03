Заммэра Москвы анонсировал начало движения по дороге через ЗИЛ

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что запуск движения по дорожной связке от Третьего транспортного кольца (ТТК) до проспекта Андропова через промзону ЗИЛ запланирован на сентябрь. Слова заммэра передает РИА «Новости».

Заместитель мэра отметил, что новая автодорога свяжет станцию метро «Технопарк» и станцию Московского центрального кольца (МЦК) «ЗИЛ».

Реклама

«В целом эта дорога — важная составляющая развития дорожной сети на ЗИЛе», — заметил Хуснуллин.

По его словам старт движения по новой дороге в данный момент запланирован на начало сентября.

Ранее сообщалось, что в Центре организации дорожного движения предупредили о затруднениях на московских дорогах, связанных с погодными условиями.