На Украине взорвался микроавтобус с депутатом и его собакой

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В городе Каменское Днепропетровской области Украины взорвался микроавтобус на пересечении улиц Москворецкая и Сачко, передает «Наш репортер».

Сообщается, что по неофициальным данным в результате взрыва пострадал депутат Каменского городского совета Виталий Чернявский, который находился в автомобиле вместе со своей собакой. Животное погибло.

На месте происшествия работают сотрудники всех экстренных городских служб. По предварительным данным, причиной взрыва стал пожар в микроавтобусе. Сообщается, что водитель успел выскочить из автомобиля до взрыва. Члены следственно-оперативной группы занимаются установлением всех обстоятельства произошедшего. Ожидается прибытие на место взрывотехников.