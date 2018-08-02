На Украине взорвался микроавтобус с депутатом и его собакой
В городе Каменское Днепропетровской области Украины взорвался микроавтобус на пересечении улиц Москворецкая и Сачко, передает «Наш репортер».
Сообщается, что по неофициальным данным в результате взрыва пострадал депутат Каменского городского совета Виталий Чернявский, который находился в автомобиле вместе со своей собакой. Животное погибло.
На месте происшествия работают сотрудники всех экстренных городских служб. По предварительным данным, причиной взрыва стал пожар в микроавтобусе. Сообщается, что водитель успел выскочить из автомобиля до взрыва. Члены следственно-оперативной группы занимаются установлением всех обстоятельства произошедшего. Ожидается прибытие на место взрывотехников.