В Белоруссии перевернулся автобус с российскими туристами

В Витебской области Белоруссии перевернулся туристический автобус, в котором находились россияне, украинцы и молдаване. Об этом сообщается на сайте ГАИ Витебска.

Как отмечается, инцидент произошел в 4.30 недалеко от Орши. Транспортное средство двигалась по маршруту Киев-Таллин. В автобус находились 53 человека.

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По предварительной информации, водитель транспортного средства заснул за рулем, из-за чего на 186-м километре автодороги М8 автобус наехал на столб, после чего упал в кювет на бок. В результате инцидента серьезно никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что шестеро российских граждан пострадали в результате аварии в грузинском регионе Кахетия, где на Гомборском перевале перевернулся автобус с туристами.