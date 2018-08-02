В Минтрансе задумались о введении новых дорожных знаков

В правительстве России рассматривают проект введения новых дорожных знаков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Министерства транспорта России.

По имеющимся данным, новые знаки готовят для велосипедистов и автомобилей дипломатов. В частности, в России могут появиться знаки «Велосипедная зона» и «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса».

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Также источник опроверг сообщения о том, что в ведомстве рассматривают возможность введения знаков «Следующий перекресток», «Простая вафля», «Трамвайная полоса», «Способ парковки» и «Диагональный переход».

Ранее стало известно, что в Министерстве транспорта России предложили ввести новый дорожный знак, который будет запрещать движение автобусов.