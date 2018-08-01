Суд начал оглашение приговора «банде ГТА»

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Мособлсуд начал оглашение приговора по делу «банды ГТА», обвиняемой в серии нападений на водителей в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что для пятерых участников банды, оставшихся в живых, прокурор запросил сроки от 25 лет до пожизненного заключения. Однако на сегодняшнем заседании сроки оглашены не будут.

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Всего в приговоре будет разобрано около 15 разбойных нападений и убийство 17 человек, дело составляет 170 томов, полностью оглашение приговора займет около шести дней.

Ранее сообщалось, что двух членов группировки будут судить в Таджикистане.

Также ранее сообщалось, что адвоката одного из участников «банды ГТА» задержали за попытку похитить деньги у клиентки.