Суд начал оглашение приговора «банде ГТА»
Мособлсуд начал оглашение приговора по делу «банды ГТА», обвиняемой в серии нападений на водителей в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что для пятерых участников банды, оставшихся в живых, прокурор запросил сроки от 25 лет до пожизненного заключения. Однако на сегодняшнем заседании сроки оглашены не будут.
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Всего в приговоре будет разобрано около 15 разбойных нападений и убийство 17 человек, дело составляет 170 томов, полностью оглашение приговора займет около шести дней.
Ранее сообщалось, что двух членов группировки будут судить в Таджикистане.
Также ранее сообщалось, что адвоката одного из участников «банды ГТА» задержали за попытку похитить деньги у клиентки.